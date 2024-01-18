نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤلون أميركيون: نفذنا "ضربة استباقية" ضد الحوثيين بصواريخ توماهوك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مسؤولون دفاعيون أميركيون لشبكة NBC News، إن الضربات الأميركية الجديدة على اليمن، استهدفت عدة مواقع صواريخ، وإن السفن الأميركية أطلقت صواريخ توماهوك لتدمير عدة مواقع لإطلاق الصواريخ في اليمن.

ووصف المسؤولون الضربات بـ "الاستباقية" أو الدفاعية، لأنها قضت على صواريخ ومواقع إطلاق "شكلت خطرًا وشيكًا على السفن في البحر الأحمر".

وصرح مسؤول حوثي لقناة تابعة للجماعة، بأن "الجماعة مستمرة في استهداف السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة لإسرائيل مهما حاولت الولايات المتحدة وبريطانيا منعها من ذلك".

وكان الحوثيون قد تعهدوا عقب تصنيفهم كيانًا إرهابيًا، بمواصلة الهجمات على السفن المتجهة إلى إسرائيل، قائلين إن التصنيف لن يغير من موقفهم شيئًا.