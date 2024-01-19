العالم اليوم - الجيش الأميركي يكشف تفاصيل عملية استهداف الحوثيين لناقلة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يناير 2024 04:22 صباحاً - أعلن الجيش الأميركي أن الحوثيين في اليمن استهدفوا سفينة تجارية أميركية الخميس، وهو ما كان أكده المتمردون المدعومون من إيران في وقت سابق.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط "سنتكوم" في بيان على منصة إكس "أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين بالستيين مضادين للسفن على سفينة إم في كيم رينجير، وهي سفينة ناقلة ترفع علم جزيرة مارشال وتملكها الولايات المتحدة وتديرها اليونان".

وأضافت "لاحظ الطاقم ارتطام الصواريخ بالمياه بالقرب من السفينة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار للسفينة التي واصلت الإبحار".

وكان الحوثيون قد أعلنوا ليل الخميس الجمعة استهداف سفينة أميركية في خليج عدن، ردا على الضربات الأميركية البريطانية على مواقع عسكرية تابعة لهم.

وجاء في بيان نشرته حسابات تابعة للحوثيين على مواقع التواصل الاجتماعي: "نفذت القوات البحرية عملية استهداف لسفينة (كيم رينجر) الأميركية في خليج عدن وذلك بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة مباشرة".

وأكد الحوثيون أن هذه العملية تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا".

وفي أقل من أسبوع، شنّ الجيش الأميركي أربع مرات ضربات في اليمن على مواقع عسكرية للحوثيين، آخرها استهدف فجر الخميس صواريخ كانت معدّة لإطلاقها على خطوط الملاحة البحرية.

وشاركت القوات البريطانية في الضربات الأولى فقط فجر الجمعة الماضي.

ويأتي ذلك ردا على عشرات الهجمات التي نفّذها الحوثيون في الأسابيع الماضية على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها، دعما لقطاع غزة حيث تدور حرب بين حركة حماس والدول العبرية منذ السابع من أكتوبر.