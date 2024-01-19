العالم اليوم - السنغال تتأهل لدور الـ16 وتضع الكاميرون في مأزق

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يناير 2024 10:26 مساءً - أصبحت السنغال ثاني منتخب يتأهل إلى دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا، المقامة في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير.

وفاز المنتخب السنغالي على نظيره الكاميروني، الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل واحد.

وسجل أهداف السنغال إسماعيلا سار (د16) وحبيب ديالو (د71) وساديو ماني (د93)، فيما جاء الهدف الوحيد للكاميرون من أقدام جان شارل كاستيليتو (د83).

وبهذا الفوز، أصبح في رصيد السنغال 6 نقاط، فيما واصلت الكاميرون احتلال الوصافة بنقطة واحدة، متبوعة بغينيا (نقطة واحدة)، ثم غامبيا بصفر نقطة.

وستتواجه غامبيا وغينيا في وقت لاحق الجمعة، بينما تعقد موقف الكاميرون في المجموعة وباتت مهددة بالرحيل مبكرا.

وكان منتخب الرأس الأخضر أول المتأهلين من المجموعة الثانية إلى دور ثمن النهائي، عقب فوزه على موزمبيق بثلاثية نظيفة، الجمعة.