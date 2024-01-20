مقتل 7 من حركة الشباب الإرهابية بالصومال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 01:29 مساءً - كشفت المخابرات الصومالية عن مقتل 7 من حركة الشباب بينهم قيادات بمحافظة شبيلى الوسطى بوسط البلاد.

عناصر مليشيات الخوارج

ووفق وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم السبت، قتل 7 من عناصر مليشيات الخوارج بينهم قيادات في عملية عسكرية مخططة.

ويستخدم الصومال عبارة ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

وأشارت الوكالة، إلى أن العملية العسكرية التي نفذتها قوات أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية بالتعاون مع الشركاء الدوليين جرت في منطقة فيدو التابعة لمدينة مهداي بمحافظة شبيلى الوسطى.

ولفتت إلى أنه من ضمن القيادات التي قتلت في العملية العسكرية مسئول الهجمات المباغتة لدى المليشيات في محافظة شبيلى الوسطى عبدالرحمن طيري، والقيادي معاد والذي يعمل أيضا في قسم الهجمات المباغتة، والقيادي عبدالرزاق موسى خليف والذي يشغل منصب نائب مسئول جمع الأمول ونهب ممتلكات المواطنين.

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هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية

وتشن حركة الشباب هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية منذ العام 2007 من أجل فرض أحكام الشريعة الإسلامية.

وشهدت جبهة جلجدود بولاية غلمدغ وسط الصومال اشتباكات بين الجيش الصومالي بالتعاون مع القوات المحلية من جهة وحركة الشباب الإرهابية من جهة أخرى.

وحققت قوات الجيش انتصارات مهمة، واستعادت السيطرة على 4 قرى تابعة لمديرية غلعد في محافظة جلجدود، وألحقت بعناصر الحركة الإرهابية خسائر فادحة بعد استهداف العمليات معاقلهم، وفق التلفزيون الرسمي الصومالي.

يبدو أن العمليات انطلقت من حيث توقفت من جديد بعد إصدار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود توجيهاته لقادة القوات المسلحة بالاستعداد للمرحلة الثانية من العملية العسكرية الأحد الماضي.

تحرير مديرية غلعد من حركة الشباب

وحرر الجيش الصومالي مديرية غلعد في يناير الماضي بعد أن كانت تحت قبضة حركة الشباب الإرهابية لمدة 15 عاما قبل انسحابها منها.

وشهدت المديرية هجوما داميا من حركة الشباب وقتالا عنيفا في 21 يناير الماضي، أدى إلى مقتل 7 عسكريين صوماليين بينهم ضابط رفيع المستوى برتبة عقيد، كما نجح الجيش الصومالي في قتل 100 إرهابي وحرق 5 مركبات عسكرية تابعة لحركة الشباب، وفق بيان من وزارة الإعلام الصومالية.