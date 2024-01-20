العالم اليوم - متعقب "الهمفي".. من هو حاج صادق الذي اغتالته إسرائيل بسوريا؟

انتم الان تتابعون خبر متعقب "الهمفي".. من هو حاج صادق الذي اغتالته إسرائيل بسوريا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 يناير 2024 04:25 مساءً - أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل مسؤول استخبارات فيلق القدس في سوريا حاج صادق أميد زاده ونائبه، وذلك في القصف الإسرائيلي الذي استهدف حي المزة في العاصمة السورية دمشق، السبت، وأسفر عن 10 قتلى حتى الآن.

وقال الحرس الثوري في بيان: إن أربعة مستشارين عسكريين إيرانيين، وعددا من عناصر القوات السورية قتلوا في العاصمة السورية، متهما إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

ونقلت وكالة "مهر" عن مصدر لم تسمه إن "مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سوريا ونائبه وعنصرين آخرين من الحرس استشهدوا في الهجوم الذي شنته إسرائيل على سوريا".

وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن "العدوان الإسرائيلي" استهدف مبنى سكنيا في حي المزة شديد التحصين غرب دمشق، والذي يضم العديد من البعثات الدبلوماسية.

من هو أميدزاده؟

يوسف اميدزاده الشهير بـ (حاج صادق)، يشغل منصب قائد استخبارات فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وفق موقع انتخاب الإيراني.

(حاج صادق) من مواليد العاصمة طهران، ويعد من المقربين من قائد فيلق القدس في سوريا الجنرال رضى موسوي، الذي تم اغتياله في ديسمبر الماضي.

حاج صادق كان من بين الأسرى الإيرانيين أثناء احتجاز قوات جبهة النصرة رهائن بداية الأزمة السورية، وتم إطلاق سراحهم أخيراً مع سجناء آخرين، وفق تقارير إيرانية.

وفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست منذ أشهر، فإن العميد صادق أوميد زاده، حدد الأهداف الأمريكية التي يجب مهاجمتها في سوريا، وكان يقدم المشورة في عمليات استهداف القوات الأمريكية.

التقرير الذي قال إنه اعتمد على وثائق مسربة، وصف "زادة" بالمسؤول البارز في فيلق القدس، وأنه كان يقود خطط الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ عمليات ضد القوات الأمريكية في سوريا.

قالت الوثيقة إن مسؤولا في فيلق القدس يدعى صادق أوميد زاده "حدد على وجه التحديد مركبات همفي وكوجر أميركية مدرعة في سوريا" باعتبارها الأهداف المقصودة وتحدث عن إرسال عملاء مجهولين لالتقاط صور استطلاعية للطرق التي تسلكها القوات الأمريكية.

اختراق إسرائيلي

يأتي الهجوم الجديد على أعضاء الحرس الثوري الإيراني بعد أربعة أسابيع من مقتل راضي موسوي، وهو مسؤول رفيع المستوى في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في هجوم مماثل في حي الزينبية بدمشق.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية السورية قد أعلنت عن "الهجوم الإسرائيلي" على منطقة "المزة". وقالت مصادر سورية محلية أخرى لرويترز إن الانفجار سمع "في كل أنحاء العاصمة".

وفي وقت سابق من الخميس، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي بمقر القيادة العسكرية في تل أبيب، ردا على سؤال حول الهجوم على إيران، إلى أن بلاده "تهاجم" إيران بالفعل. ولم يخض في مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

ونفذت إسرائيل مئات الغارات على أهداف داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا التي مزقتها الحرب في السنوات الأخيرة.

ونادرا ما تعترف إسرائيل بعملياتها في سوريا، لكنها قالت إنها تستهدف قواعد الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران، مثل حزب الله اللبناني، الذي أرسل لاف المقاتلين لدعم قوات الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدت غارة قيل إن إسرائيل نفذتها إلى مقتل القيادي البارز في حماس صالح العاروري في بيروت.

وخلال الأسابيع الماضية، تم إطلاق صواريخ من سوريا على شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، بالإضافة إلى التوترات على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية والهجمات على السفن في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.