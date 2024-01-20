البرهان يخطر "إيغاد" بتجميد عضوية السودان فيها

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم السبت أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أخطر المنظمة الحكومية الإفريقية للتنمية “إيغاد”، بتجميد عضوية السودان فيها.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام بوزارة الخارجية السودانية: "تفيد وزارة الخارجية بأن فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة، قد بعث برسالة خطية صباح اليوم السبت الموافق 20 يناير 2024 لفخامة السيد إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، ورئيس الدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) أبلغه فيها قرار حكومة السودان تجميد عضويتها في المنظمة".

وأضاف البيان: "جاء هذا القرار نسبة لتجاهل المنظمة لقرار السودان الذي نقل إليها رسميا بوقف انخراطه وتجميد تعامله معيا في أي موضوعات تخص الوضع الراهن في السودان"، لافتا إلى أنه مع ذلك تم إدراج بند حول السودان في قمة رؤساء الدول والحكومات الاستثنائية الثانية والأربعين، التي انعقدت يوم الخميس 18 يناير بالعاصمة الأوغندية كمبالا، وقاطعها السودان".

وأشار إلى أن البيان الختامي للقمة "حمل عبارات تنتهك سيادة السودان، وتستفز مشاعر ضحايا الفظائع التي ترتكبها الميليشيا المتمردة وذويهم".

وأوضح أن "حكومة السودان غير ملزمة ولا يعنيها كل ما يصدر من إيقاد في الشأن السوداني".

هذا وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، يوم 16 يناير، تجميد التعامل مع "إيغاد" بشأن ملف الأزمة الراهنة في السودان.

وأرجعت الحكومة السودانية قرارها إلى ما وصفته بـ "تجاوزات ارتكبتها "إيغاد" بإقحام الوضع في السودان ضمن جدول أعمال القمة الاستثنائية الثانية والأربعين لرؤساء دول وحكومات إيقاد، التي عقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا، يوم الخميس 18 يناير دون التشاور مع السودان.