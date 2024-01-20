الجيش الروسي: تدمير 20 طائرة أوكرانية بدون طيار وإسقاط صاروخ هيمارس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 05:30 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية أسقطت 20 طائرة أوكرانية بدون طيار، وصاروخ "هيمارس" واحد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان حول أحدث تطورات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أن القوات الروسية قصفت 118 منطقة أوكرانية خلال اليوم الماضي، مستهدفة مناطق تمركز عسكرية ومعدات ومراكز تابعة للجيش الأوكراني بينها محطة رادار ألمانية الصنع من طراز "أيريس-تي".

وفي منطقة خيرسون، ذكر البيان أن الجيش الأوكراني فقد نحو 35 جنديًا، بالإضافة إلى تدمير سيارتين عسكريتين ومدفع هاوتزر واحد أمريكي الصنع من طراز "بالادين".

وفي كراسني ليمان، أشار البيان إلى أن القوات الروسية تصدت لأربع هجمات أوكرانية خلال اليوم الماضي، ما أسفر عن مقتل 280 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، و7 مركبات آلية، ونظام مدفعية ذاتي الدفع من طراز "جفوزديكا".

وفي دونيتسك، أوضح البيان أن القوات الروسية تصدت لهجومين أوكرانيين بالقرب من مناطق روفنوبول وكونستانتينوفكا خلال اليوم الماضي، ما أسفر عن مقتل 95 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير 3 مركبات آلية، ومنظومتين مدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا".