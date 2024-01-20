صواريخ باليستية تضرب قاعدة عين الأسد الجوية المستضيفة لقوات أمريكية بالعراق

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مسؤول أمريكي، استهداف قاعدة عين الأسد الجوية بصواريخ باليستية التي تستضيف قوات أمريكية بالعراق.

وأشار مسؤول أمريكي حسب وسائل إعلام، إلى إصابة أفراد من قوات الأمن العراقية بجروح خطيرة جراء الهجوم على قاعدة عين الأسد.

وفي السياق، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكي تنفيذ ضربات جديدة ضد الحوثيين استهدفت صواريخ مضادة للسفن، فيما أعلن حزب الله اللبناني أن غارة إسرائيلية قتلت القيادي علي محمد حدرج.

وأدانت إيران الهجوم الإسرائيلي على سوريا الذي استهدف عناصر من الحرس الثوري وتقول إنها تحتفظ بحق الرد، بينما أوضحت مصادر لبنانية أن الغارة الإسرائيلية في لبنان قتلت القيادي في فرع فلسطين التابع لفيلق القدس علي حدرج.

فيما أكدت رويترز عن مصادر إقليمية وإيرانية، أن قادة من إيران وحزب الله يساعدون في توجيه هجمات الحوثيين باليمن.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، مصرع 4 مستشارين عسكريين في غارة إسرائيلية على دمشق