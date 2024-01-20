نتنياهو يعلن رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكي حول إقامة دولة فلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 07:32 مساءً - اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت، رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة. وقال بايدن يوم إنه تحدث مع نتنياهو عن الحلول الممكنة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أن أحد المسارات قد يتضمن تشكيل حكومة مدنية.

مكالمة بايدن مع نتنياهو كانت الأولى منذ شهر تقريبا

وقال مكتب نتنياهو في بيان: 'خلال محادثته مع الرئيس بايدن، أكد رئيس الوزراء نتنياهو مجددا على سياسته التي تنص على أنه بعد تدمير حماس يجب أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على غزة لضمان أنها لن تشكل تهديدا بعد الآن إسرائيل، وهو ما يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية'. وقال البيت الأبيض إن مكالمة بايدن مع نتنياهو كانت الأولى منذ شهر تقريبا. وردا على سؤال عما إذا كان حل الدولتين 'مستحيلا' في أثناء وجود نتنياهو في منصبه، قال بايدن 'كلا، ليس مستحيلا'.