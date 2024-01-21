نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| الاحتلال الإسرائيلي يضرب جنوب لبنان بالقذائف الفسفورية والقنابل المضيئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، هجوما على جنوب لبنان، بالقذائف الفسفورية والقنابل المضيئة.

ومنذ عملية السابع من أكتوبر الماضي بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة بقطاع غزة، يصعد الاحتلال الإسرائيلي من تصرفاته الإجرامية ومنها الاعتداء على الحدود اللبنانية.

وفي ذات الإطار، قال زين دانجور، المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إنهم لم يواجهوا أي صعوبات رسمية عندما قرروا رفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ولكن كان هناك محاذير يضعونها في اعتبارهم.

وأشار دانجور، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مع خيري" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أن إسرائيل تتمتع بدعم من دول عديدة وكبيرة، وشرح تصرفات إسرائيل العدوانية أمام المحكمة لقى ترحيب من جميع أنحاء العالم، وكان ما يشغلهم هو نتيجة هذه المحكمة.