العالم اليوم - نقل مدرب السنغال إلى المستشفى بعد الفوز على الكاميرون

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 يناير 2024 04:22 صباحاً - دخل مدرب السنغال أليو سيسيه إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية إثر فوز فريقه على الكاميرون 3-1 في كأس الأمم الإفريقية.

أودع، سيسيه 47 عاما، مستشفى محلي بعد المباراة في ياموسوكرو مساء الجمعة، وظل هناك طوال الليل. ويتوقع أن يخرج لاحقا السبت بعد تحسن حالته.

وقال كارا ثيون المتحدث باسم المنتخب السنغالي "إنه على ما يرام."

لم تظهر أعراض مرض على سيسيه عندما تحدث للصحفيين خلال مؤتمر صحفي بعد مباراة الجمعة.

حفظت السنغال، المدافعة عن اللقب، مكانها بين ال16 منتخبا بفوزها الثاني على التوالي في المجموعة الثالثة.

وتواجه السنغال غينيا في آخر مباريات مجموعتها في ياموسوكرو الثلاثاء.

وبهذا الفوز، أصبح في رصيد السنغال 6 نقاط، فيما واصلت الكاميرون احتلال الوصافة بنقطة واحدة، متبوعة بغينيا (نقطة واحدة)، ثم غامبيا بصفر نقطة.

وستتواجه غامبيا وغينيا في وقت لاحق الجمعة، بينما تعقد موقف الكاميرون في المجموعة وباتت مهددة بالرحيل مبكرا.

وكان منتخب الرأس الأخضر أول المتأهلين من المجموعة الثانية إلى دور ثمن النهائي، عقب فوزه على موزمبيق بثلاثية نظيفة، الجمعة.