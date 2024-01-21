إعلام أمريكي: الفصائل الفلسطينية لديها ذخائر تكفي لضرب إسرائيل لأشهر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يناير 2024 10:29 صباحاً - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن تقديرات استخباراتية أمريكية، اليوم الأحد، بأن الفصائل الفلسطينية لا تزال تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر.

وأكدت عن مسؤولين إسرائيليين، أنه رغم الحملتين لجيش الاحتلال الجوية والبرية في غزة، فإن هدف تدمير الفصائل الفلسطينية لم يتحقق.

كما قدرت الاستخبارات الأمريكية عدد شهداء الفصائل الفلسطينية خلال العدوان على قطاع غزة بما يقرب من 20 إلى 30% فقط، وأكدت "وول ستريت جورنال"، أن هذه الحصيلة لا ترقى حتى الآن إلى هدف دولة الاحتلال في القضاء على الفصائل، مما يؤكد فشلها في الحرب على قطاع غزة وتحقيق أهدافها من الحرب.