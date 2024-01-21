العالم اليوم - اختفاء طائرة متجهة إلى موسكو من على الرادار فوق أفغانستان

انتم الان تتابعون خبر اختفاء طائرة متجهة إلى موسكو من على الرادار فوق أفغانستان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 يناير 2024 11:20 صباحاً - قالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا (روزافياتسيا)، الأحد، إن طائرة صغيرة مستأجرة كانت متجهة إلى موسكو قادمة من الهند عبر أوزبكستان اختفت من على شاشات الرادار بينما كانت في أجواء أفغانستان مساء السبت، وإن عملية بحث جارية للعثور عليها.

وأضافت الوكالة أن الطائرة، وهي من طراز "داسو فالكون 10" فرنسية الصنع، مسجلة في روسيا وكان على متنها 6 أشخاص من بينهم طاقم من 4 أفراد وراكبان، وفقا للبيانات الأولية.

وقال متحدث باسم شرطة إقليم بدخشان في شمال أفغانستان الأحد إن الشرطة تلقت بلاغات عن تحطم طائرة في الإقليم.

وأضاف المتحدث في بيان أن الحادث وقع الليلة الماضية في منطقة جبلية نائية بالإقليم الواقع في أقصى شمال البلاد.

وقالت الشرطة الأفغانية في شمال أفغانستان إنها تلقت بلاغات عن تحطم طائرة في إقليم بدخشان.

وقال البيان الروسي إن الطائرة مصنعة في عام 1978 وتعود ملكيتها لمجموعة أتلتيك غروب وفرد لم تكشف عن هويته.

وأضاف أن وكالة روزافياتسيا تتواصل مع سلطات الطيران في أفغانستان وطاجيكستان.