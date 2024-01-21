نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوتيريش: رفض الاعتراف بحق الفلسطينيين في دولتهم غير مقبول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن رفض الاعتراف بحل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، أمر غير مقبول.

وكتب جوتيريش عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "رفض اتخاذ قرار بشأن حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته أمر غير مقبول".

وأكد أنه ينبغي أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته الخاصة.

وكان نتنياهو قد صرح خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، بأنه أبلغ الولايات المتحدة معارضته إقامة دولة فلسطينية كجزء من أي سيناريو لما بعد الحرب في قطاع غزة.

وأضاف: "في أي ترتيب مستقبلي تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن... يجب أن يكون رئيس الوزراء قادرا على قول: لا، لأصدقائنا".