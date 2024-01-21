"القسام" تعرض مشاهد لطائرة "Skylark" تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية

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أحمد جودة - القاهرة - عرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "Skylark" تم "الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها شرق منطقة جباليا البلد شمالي غزة".

ونشر الإعلام العسكري في كتائب "القسام" مقطع فيديو يظهر "مشاهد لطائرة "Skylark" تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها شرق منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة"، في وقت سابق.

واليوم الأحد، أعلنت كتائب "القسام" أنها "استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" شرق منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة".

وقالت "القسام" إنها "دكت تحشدات العدو شرق حيي التفاح والدرج بقذائف الهاون"، مؤكدة "تحقيق إصابات مباشرة في صفوف جنود العدو".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل عسكري إضافي لترتفع حصيلة قتلاه إلى 532 عسكريا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

هذا ونشرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، توضيحا مفصلا ترد فيه على "ادعاءات وأكاذيب الاحتلال" حول الأحداث التي جرت في يوم السابع من أكتوبر وما يليها من "قتل أطفال واغتصاب نساء وغيره".

ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم السابع بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

وذكرت وزارة الصحة في غزة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 178 قتيلا، وأصيب فيها 293 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية.