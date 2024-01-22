نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاكم فلوريدا ينسحب من سباق الترشّح للرئاسة الأمريكية ويدعم ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق حاكم فلوريدا رون ديسانتيس حملته للفوز بالترشّح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، وأعلن أنه سيدعم متصدّر السباق دونالد ترامب.

وقال ديسانتيس، الذي حل ثانيا الأسبوع الماضي في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية آيوا، إنه لا يمكنه «الطلب من مناصرينا أن يتطوّعوا بوقتهم ويتبّرعوا بمواردهم إن لم يكن لدينا سبيل واضح للنصر. بالتالي، أعلّق حملتي».

وأضاف «من الواضح في رأيي أن غالبية الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية يريدون إعطاء فرصة أخرى لدونالد ترامب».

وتابع حاكم فلوريدا (45 عاما) «كانت لي خلافات مع دونالد ترامب، كما في شأن فيروس كورونا، لكن ترامب أفضل من الرئيس الحالي المنتهية ولايته جو بايدن».

ونال ديسانتيس 21 في المئة من الأصوات في ولاية آيوا، في حين حصد الرئيس السابق 51 في المئة من الاصوات.

ويأتي إعلانه تعليق حملته قبل يومين من الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية نيوهامشير.