العالم اليوم - موسم نزلات البرد.. 5 أطعمة تخفف من "انسداد الأنف"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يناير 2024 09:24 صباحاً - في موسم نزلات البرد تعتبر مشكلة انسداد الأنف شائعة ومزعجة لكن من الممكن التغلب عليها بواسطة بعض العلاجات المنزلية.

فيما يلي بعض الأغذية التي تسهم في التخفيف من حدة المشكلة: الأناناس واحد من أفضل المصادر الطبيعية لفيتامين سي.

ولكن احذر من وجود السكر المضاف في حال لجأت إلى تناول الأناناس المعلب لأنه يسهم في تفاقم الحالة الالتهابية. الثوم الثوم مضاد للالتهابات وللبكتيريا وللفيروسات، مما يساعد على استهداف السبب الجذري لانسداد الأنف. العسل بالإضافة إلى كونه مُحليا طبيعيا لذيذا، فالعسل يعتبر علاجا طبيعيا شائعا منذ آلاف السنين بفضل خصائصه المضادة للأكسدة وللالتهابات والفيروسات والبكتيريا.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على حمض الساليسيليك الذي يخفف الاحتقان. الزنجبيل يمكن أن يساعد نقع الزنجبيل في الماء الساخن على تنظيف الجيوب الأنفية وتهدئة التهاب الحلق.

يحتوي الزنجبيل على نسبة عالية من مضادات الهيستامين، والتي يمكن أن تكون مفيدة بشكل كبير إذا كان انسداد أنفك مرتبطا بالحساسية. الفلفل الحار الدراسات أظهرت أن الكابسيسين (المركب النشط في الفلفل الحار) يوفر تخفيفا سريعا وفعالا لأعراض انسداد الأنف.

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