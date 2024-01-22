قتيلان وعشرات المفقودين بعد انهيار أرضي في الصين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 11:33 صباحاً - أسفر انهيار أرضي في إقليم يوننان في الصين عن مقتل شخصين فضلا عن فقدان العشرات فيما تجرى عمليات الإنقاذ وسط درجات حرارة تحت الصفر.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) أن 47 شخصا على الأقل من أفراد 18 أسرة صاروا في عداد المفقودين. وعُثر على جثتين لاثنين من المفقودين صباح اليوم الاثنين.

وأضاف التلفزيون أن الانهيار الأرضي وقع في قريتين بمدينة تشاوتونغ جنوب غرب الصين في حوالي الساعة 0551 صباحا (2151 بتوقيت جرينتش) في منطقة جبلية.

وذكر التلفزيون أن فرق الدفاع المدني تعمل بين أنقاض المنازل المنهارة للبحث عن ناجين وسط تساقط خفيف للثلوج. ولم يتضح سبب الانهيار الأرضي.

ووفقا للتقرير، أرسلت الصين ما يقرب من 1000 فرد إنقاذ إلى مكان الحادث، إلى جانب ما يقرب من 200 سيارة إنقاذ. وتراس تشانغ قوه تشينغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني مجموعة انتقلت إلى الموقع لتوجيه أعمال الإنقاذ.

وجرى إجلاء أكثر من 500 شخص من المنازل.

ويشهد إقليم يوننان وعدة أقاليم أخرى في جنوب البلاد موجة شديدة البرودة حاليا، وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.