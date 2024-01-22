بوريل: ندرس خيارات عديدة لزيادة المساعدات الإنسانية في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 11:33 صباحاً - قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يمكن أن يكون أسوأ مما هو عليه في الوقت الراهن.

وأوضح "بوريل"، خلال تصريحات إعلامية قبيل انطلاق اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بروكسل، أن هناك العديد من الخيارات المطروحة لزيادة حجم المساعدات الإنسانية؛ لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة البدء في الحديث عن خطط ملموسة لحل الدولتين.

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، أكد "بوريل" أن هناك اجتماعًا مع وزراء الدفاع لمناقشة دعم أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى جانب كييف في حربها ضد موسكو.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الرابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.