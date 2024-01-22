العالم اليوم - النفط يرتفع متأثرا بمخاوف الإمدادات نتيجة توترات جيوسياسية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يناير 2024 03:24 مساءً - ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، إذ يدرس المتعاملون تأثير الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا على إمدادات النفط في ظل عوامل اقتصادية غير مواتية تضغط على الطلب العالمي على النفط.

وبحلول الساعة 1141 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر خام برنت 22 سنتا إلى 78.78 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط لشهر أقرب استحقاق تسليم فبراير 31 سنتا إلى 73.72 دولار دولار للبرميل. وينقضي أجل العقد في وقت لاحق الاثنين. وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط مارس الأكثر نشاطا 26 سنتا إلى 73.51 دولار. وليس هناك مؤشرات على توقف الهجوم الإسرائيلي على غزة في حين استمرت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر على الرغم من الهجمات الأميركية على مواقع الحوثيين في اليمن.

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