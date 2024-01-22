العالم اليوم - "لا تصاريح".. ألمانيا تعطي ميزة للإسرائيليين على أراضيها

انتم الان تتابعون خبر "لا تصاريح".. ألمانيا تعطي ميزة للإسرائيليين على أراضيها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يناير 2024 05:32 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية في ألمانيا، الإثنين، أن الإسرائيليين المقيمين في البلاد يمكنهم البقاء حتى 26 أبريل دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة، أو تمديد الإقامة التي يتمتعون بها.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر: "سنتيح للمواطنين الإسرائيليين البقاء في ألمانيا لمدة 3 أشهر أخرى من دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة".

وتابعت: "هذه مساعدة عملية للأفراد الذين نريد دعمهم في هذه الظروف الصعبة".

ويمكن للإسرائيليين البقاء في ألمانيا لمدة 90 يوما من دون تأشيرة.

وذكرت الوزارة أنه في الفترة من 26 يناير إلى 26 أبريل، سيتم إعفاؤهم وفقا للإجراء الجديد من شرط الحصول على تصريح إقامة للبقاء في البلاد.

ويأتي القرار الألماني على خلفية هجوم حماس المباغت على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.