ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضى فى الصين إلى 8 قتلى و40 مفقودا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 05:39 مساءً - أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضى بإقليم "يوننان" بجنوب غرب البلاد إلى 8 قتلى، فيما لازال أكثر من 40 آخرين فى عداد المفقودين.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سى جى تى إن) أن السلطات أجلت 500 من السكان إلى مناطق آمنة في أعقاب الحادث، كما أطلقت عملية من الدرجة الثالثة للتجاوب مع الكوارث، فيما يشارك أكثر من 1000 شخص و200 آلية في أعمال البحث والإنقاذ.

ومن جهته، دعا الرئيس الصيني شي جين-بينج إلى تنفيذ عملية إنقاذ شاملة واتخاذ اجراءات احتياطية للحيلولة دون أي كوارث ثانوية ناجمة عن الانهيار الأرضي.