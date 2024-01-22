نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة الهند بالقاهرة تحتفل باليوم العالمي للغة الهندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت سفارة الهند بالقاهرة بـ "اليوم العالمي للغة الهندية" والذي يتم الاحتفال به في العاشر من يناير من كل عام تحت رعاية وزارة

الشؤون الخارجية بحكومة الهند.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة الهند في القاهرة، تأتي الاحتفالات في إطار الترويج للغة الهندية في جميع أنحاء العالم، حيث يحيي هذا اليوم ذكرى اللحظة التاريخية التي تم فيها التحدث باللغة الهندية لأول مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949.

وتحتل اللغة الهندية المرتبة الثالثة بين اللغات الأكثر انتشارًا حول العالم. وتعتبر اللغة الأم لنحو 340 مليون شخص، كما تعد إحدى اللغات الرسمية في الهند، أما خارج الهند، فيتم التحدث باللغة الهندية ومشتقاتها في أكثر من 20 دولة.

وبمناسبة "اليوم العالمي للغة الهندية"، يتم تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة للترويج للغة الهندية والاحتفال بتراثها الثقافي الغني.

وينظم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي التابع لسفارة الهند بالقاهرة عددًا من المسابقات خلال

الفترة من 21 إلى 25 يناير 2024 للاحتفال بـ "اليوم العالمي للغة الهندية 2024"، حيث تقام المسابقات في الفئات التالية:

• مسابقة الخط باللغة الهندية (المستوى المتقدم ومستوى المبتدئين)

• مسابقة التحدث الارتجالي باللغة الهندية (المستوى المتقدم ومستوى المبتدئين)

• الكتابة باستخدام الصور باللغة الهندية (المستوى المتقدم ومستوى المبتدئين)

• مسابقة جماعية باللغة الهندية (المستوى المتقدم ومستوى المبتدئين)

• مسابقة كتابة المقال باللغة الهندية

وسيتم منح الفائزين جوائز وشهادات تقدير في احتفالية "اليوم العالمي للغة الهندية" التي ستقام على مسرح الجمهورية يوم الأربعاء 31 يناير 2024.