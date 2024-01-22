نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فبراير المقبل... سلطنة عُمان تستضيف مؤتمرًا عالميًا لمناقشة ثورة الذكاء الاصطناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف العاصمة العُمانية مسقط في شهر فبراير المقبل ولمدة ثلاثة أيام النسخة السابعة من مؤتمر الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية السنوي بالتعاون مع وزارة العمل تحت عنوان الانطلاق نحو مستقبل العمل (HR_X).

يتناول المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من ١٢- ١٤ فبراير ٢٠٢٤م بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض موضوعات قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي والتنقل في أخلاقيته وأثره على مستقبل الوظائف، والتحول إلى الذكاء الاصطناعي، والتنوع والإنصاف والشمول والتنقل من ثقافة المنظمة في عصر الذكاء الاصطناعي.

كما سيناقش المؤتمر حداثة العمل وأدواته ومقوماته وذلك من خلال ورش العمل والجلسات الحوارية والمداخلات التي تستعرض مستجدات قطاع الموارد البشرية والتجارب المعتمدة والحلول المبتكرة التي تهدف جميعها إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز رأس المال البشري واعتمادها مستقبلًا على ثقافة العمل الجديدة.

يُشار إلى أن الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية (أوشرم) ومنذ بدايتها الرسمية في مايو 2014 دأبت على التطوير المستمر لقطاع الموارد البشرية وما يحتاجه من دعم مستمر، تماشيا مع سرعة التطورات في هذا القطاع للاستفادة منها في تعزيز وتطوير الموارد البشرية بسلطنة عمان، وتعزيز المورد البشري بالأفكار والاتجاهات الحديثة وفق رؤية عُمان المستقبلية 2040.