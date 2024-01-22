نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنغاريا ترفض الاقتراح الأوروبي لتمويل تسليح أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده لن تشارك في تمويل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا من "صندوق السلام" كما اقترح الاتحاد الأوروبي.

وقال سيارتو للصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "لم ترسل هنغاريا أسلحة من قبل ولن تفعل ذلك.. ولسنا مستعدين للمشاركة في أي قرار أو عملية من شأنها أن تؤدي إلى زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا".

ولفت إلى أنه وفق الاقتراح الأوروبي سيتعين على هنغاريا أن تدفع 23 مليار فورنت (60 مليون يورو) سنويا لإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأضاف: "بالطبع نحن لا نؤيد هذا الاقتراح ولا نريد أن نمنع الآخرين من إرسال الأسلحة وفق قراراتهم".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت أن إدارة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي تقترح إنشاء صندوق جديد للمساعدة المالية لأوكرانيا لتجاوز حق النقض الذي استخدمته هنغاريا وتضمينه نحو 6.5 مليار يورو من أصول الميزانية الأوروبية الخارجية للسلام، وكذلك تخصيص حتى 5 مليار يورو في الفترة من 2024-2027.

وتعرقل هنغاريا معظم قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الشريحة الثامنة البالغة 500 مليون يورو من المساعدات العسكرية، و5 مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي للدعم العسكري في عام 2024، وكذلك حزمة أوسع تبلغ 20 مليار يورو من المساعدات العسكرية على مدى 4 سنوات، بما يصل مجموعه إلى 50 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية للفترة 2024-2027.