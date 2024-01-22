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الاتحاد الأوروبي يدرج أفرادا وكيانات مرتبطة بسوريا على القائمة السوداء

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أحمد جودة - القاهرة - أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، 6 أفراد و5 كيانات قانونية مرتبطة بسوريا على القائمة السوداء.

 

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان: "وافق مجلس (الاتحاد الأوروبي) اليوم على إجراءات تقييدية إضافية ضد 6 أفراد و5 كيانات قانونية بسبب خطورة الوضع في سوريا".

 

ووفقا لما جاء في البيان: تضمنت القائمة الجديدة المستشار الاقتصادي للرئيس السوري بشار الأسد... وثلاثة رجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى شخصين مرتبطين بعائلة الأسد".

 

وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن الإجراءات التقييدية ستشمل أيضا 5 شركات بينها "أجنحة الشام"، ووكالة "فريبِرد للسفريات" وشركة "إيلوما للاستثمارات".

 

وأضاف البيان أن أصول الأفراد والكيانات التي تشملها العقوبات تخضع للتجميد.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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