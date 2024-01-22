العالم اليوم - إسرائيل وحزب الله.. استمرار تبادل القصف وارتفاع حصيلة القتلى

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل وحزب الله.. استمرار تبادل القصف وارتفاع حصيلة القتلى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يناير 2024 07:30 مساءً - ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، الإثنين، إلى مئتي قتيل على الأقل، من بينهم 146 مقاتلا من حزب الله، خلال أكثر من 3 أشهر من التصعيد على وقع الحرب في قطاع غزة، وفق حصيلة جمعتها وكالة "فرانس برس".

وقال مراسل "دوت الخليج" إن الغارات الإسرائيلية تواصلت الإثنين على عدة بلدات في الجنوب، إذ تعرضت أطراف بلدة راميا في القطاع الأوسط من جنوبي لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة مارون الراس في القطاع الأوسط من جنوب البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي: "هاجمت مقاتلات سلاح الجو في وقت سابق من اليوم مبنى عسكريا في منطقة مارون الراس كان يقيم فيه عناصر من منظمة حزب الله. بعد الهجوم على المبنى يمكن مشاهدة العديد من الانفجارات الفرعية التي تدل على أسلحة في المكان".

كما تعرضت نقاط مراقبة وبنية عسكرية لحزب الله لهجمات، في مناطق مرفين وشحين والطيبة وتيرخرفا جنوبي لبنان.

من جهته، أعلن حزب الله استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

كما أعلن استهداف قوة إسرائيلية في مرتفع أبو دجاج بالأسلحة المناسبة.

بالتزامن مع ذلك، نعى حزب الله اثنين من مقاتليه، قال إن كلا منهما "ارتقى شهيدا على طريق القدس"، وهي العبارة التي يستخدمها للإعلان عن عناصره الذين يقتلون بنيران إسرائيلية منذ بدء التصعيد.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف.

ودفع القصف الإسرائيلي أكثر من 83 ألف لبناني إلى النزوح من منازلهم، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.