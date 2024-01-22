نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يتخلي الجمهوريون عن ترامب في السباق الرئاسي؟.. "واشنطن بوست" توضح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأمريكية مقال لها اليوم توضح فيه، أن فكرة تخلي الجمهوريين عن دونالد ترامب بسبب نقاط ضعفه، "التي ذابت سريعًا"، والملاحقات القانونية الشائكة التي لاحقته، محض خيال.

وبحسب الصحيفة التي رأت، أيضًا، أن معركة اختيار مرشح الحزب الجمهوري، لم تكن عادلة على الإطلاق.

ورغم أن المنافسة لم تنتهِ بعد، وأن هناك انتخابات تمهيدية، غدًا الثلاثاء، وربّما أخرى، في ولاية كارولينا الجنوبية في أواخر فبراير، إلا أن القرار الذي اتخذه حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الأحد، بالانسحاب من السباق، مع تأييد الرئيس السابق، أكبر اعتراف بأن السيناريو قد كُتب.

ولفتت الصحيفة، أن سبب تراجع منافسي ترامب تَمثل في مهاجمتهم لبعضهم بعضًا بسيل من الاتهامات والإهانات في منصات المناظرة التي تجنبها ترامب إستراتيجيًا.

وكان الأمر الأكثر فائدة لترامب هو أن لا ديسانتيس ولا هيلي ولا لجان العمل السياسي الكبرى التابعة لهما أنفقوا أي أموال حقيقية في محاولة إيقافه أو حتى إبطائه.. "لقد تلاعبوا بمهاجمته في بعض تصريحاتهم الانتخابية. لكن قلوبهم لم تُظهر ذلك أبدًا"، حسب الصحيفة.

وتابعت: "استطلاعات للناخبين في نيو هامبشاير توقّعت سقوطًا للمنافسة الوحيدة للرئيس السابق ترامب؛ نيكي هيلي. ولا يُعرف ما إذا كانت ستستمر في ولايتها، كارولينا الجنوبية".