نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير كوريا بالقاهرة: مصر أثبتت ريادتها للعالم بعد استضافتها COP27 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى سفير جمهورية كوريا لدى مصر، كيم يونجهيون مع ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، لبحث سبل توسيع التعاون الثنائي في قطاع البيئة.

ووفق بيان صادر عن سفارة كوريا بالقاهرة، أشار السفير كيم إلى أن مصر أثبتت ريادتها للعالم من خلال استضافتها الناجحة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) في عام 2022 ومساهمتها بشكل كبير في مواجهة التحديات العالمية لتغير المناخ.

وأشاد السفير كيم بالوزيرة فؤاد لقيادتها لجهود مصر في تنفيذ مختلف السياسات البيئية المبتكرة بما في ذلك إصلاح نظام إدارة النفايات وإدخال السندات الخضراء.

وعرض السفير كيم مساهمات الحكومة الكورية الأخيرة في مكافحة تغير المناخ بما في ذلك التعهد بتقديم 300 مليون دولار إضافية لصندوق المناخ العالمي الذي أعلنه الرئيس يون سوك يول بمناسبة قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في سبتمبر الماضي.

وأكد السفير كيم أن القمة الكورية الإفريقية الافتتاحية المرتقبة هذا العام ستكون بمثابة قوة دفع كبيرة للتعاون المصري الكوري في تعزيز قدرات إفريقيا في التعامل مع تغير المناخ.

وقال السفير كيم إنه سعيد لأن التعاون الثنائي بين كوريا ومصر في قطاع البيئة نشط، ولا سيما في مجال "تحويل النفايات إلى طاقة W2E، ففي السابق، نجحت شركة JST الكورية في إنشاء منشآت لمعالجة النفايات الصلبة يمكنها تحويل النفايات الصلبة إلى وقود مشتق من النفايات (RDF) في سوهاج والمنيا والمحلة.

كما ستطلق وزارة البيئة الكورية هذا العام، بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية، مشروعًا جديدًا يركز على نقل التكنولوجيا في قطاع W2E من خلال مشروع بقيمة 8 ملايين دولار سيتم تنفيذه في الفترة من 2024 إلى 2026، وسيقوم الجانب الكوري ببناء منشأة W2E ومركز لنقل التكنولوجيا في القاهرة وتبادل المعرفة والخبرات الكورية في المنطقة.

وقالت الوزيرة فؤاد إنها تقدر تعاون الحكومة الكورية في مختلف المشاريع وناقشت جهود مصر في إنشاء بنية تحتية صديقة للبيئة لبناء "اقتصاد دائري" في البلاد، مضيفة أنها تتطلع إلى المزيد من الشركات الكورية للبحث عن فرص استثمارية في مصر في مجال البيئة.

واتفق السفير كيم والوزيرة فؤاد على أنهما سيواصلان العمل معًا لدعم المشاريع الثنائية الجارية واستكشاف مشاريع جديدة ذات اهتمام مشترك في قطاع البيئة.