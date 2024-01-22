نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من جديد.. سارة نتنياهو تثير أزمة في تل أبيب وهذه تفاصيل فضيحتها مع المتحدث باسم الحكومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن سارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، حاولت إقالة المتحدث الحكومة إيلون ليفي من منصبه.

وفقًا لتقرير قناة N12 العبرية يوم الأحد الماضي، فكانت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد حاولت إقالة المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي.

أزمة بين سارة والمتحدث باسم الحكومة

ويشير التقرير إلى أن هذه المحاولة جاءت بسبب مشاركة ليفي في احتجاجات الإصلاح القضائي التي جرت في إسرائيل عام 2023، حيث كانت تستنكر هذه الاحتجاجات التي كانت موجهة ضد حكومة زوجها والتي أقرت إصلاحات قضائية.

وتم تداول تغريدات كتبها إيلون ليفي خلال فترة الاحتجاجات الأسبوعية، والتي كانت موجهة نحو الدائرة الداخلية لرئيس الوزراء، وأثارت غضب البعض.

وتسببت محاولة سارة نتنياهو إقالة المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في استنفار ردود فعل عنيفة، حسبما أفادت القناة العبرية.

وفي سياق ذلك، طلبت حركة "جودة الحكم" في إسرائيل من المستشارة القانونية للحكومة إصدار مبادئ توجيهية تحدد حدود التدخل في الشؤون الحكومية التي يُسمح لها بالتدخل فيها.

رئيس وزراء بريطانيا يوبخ نتنياهو

وتعليقًا على رفض بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة في المستقبل، صرح مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الإثنين، أن هذا الرفض يعد أمرًا مخيبًا للآمال. وأكد المتحدث باسم سوناك دعم المملكة المتحدة لحل الدولتين كوسيلة لإنهاء الصراع الطويل في المنطقة.

وأضاف المتحدث أن سماع تصريحات من رئيس الوزراء الإسرائيلي تعارض إقامة دولة فلسطينية يثير قلقًا، ويظهر التحديات المستمرة في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.