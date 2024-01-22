العالم اليوم - الحوثيون يعلنون شن هجوم على سفينة أميركية.. وواشنطن تنفي

انتم الان تتابعون خبر الحوثيون يعلنون شن هجوم على سفينة أميركية.. وواشنطن تنفي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يناير 2024 11:24 مساءً - أعلن الحوثيون، الإثنين، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف سفينة الشحن العسكرية الأميركية "أوشن جاز" في خليج عدن، إلا أن واشنطن نفته.

وجاء في بيان صادر عن الحوثيين أن هذه الهجوم جاء "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا".

والسفينة المذكورة مسجلة رسميا في وزارة الدفاع الأميركية، لدعم النقل التابع للجيش ومتطلباته في المحيط الهادئ.

وأكد الحوثيون أن "الرد على الاعتداءات الأميركية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".

كما قالوا في البيان نفسه، إنهم مستمرون في "منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين (في إشارة إلى الموانئ الإسرائيلية) حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وتابعوا: "نحن مستمرون في اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع عن اليمن وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين".

واشنطن تنفي

لكن الجيش الأميركي أعلن في بيان، أن تقرير الحوثيين عن هجوم ناجح مزعوم على السفينة "محض كذب".

وقال الجيش إن القيادة المركزية للقوات البحرية كانت على اتصال مستمر مع "أوشن جاز"، خلال "عبورها الآمن".

وكان الجيش الأميركي شن عدة ضربات في اليمن على مواقع عسكرية للحوثيين المدعومين من إيران.

وشاركت القوات البريطانية في الضربات الأولى فقط فجر الجمعة الماضي.

ويأتي ذلك ردا على عشرات الهجمات التي نفذها الحوثيون في الأسابيع الماضية على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف عنيف منذ السابع من أكتوبر.