العالم اليوم - توقعات بتقلص المعروض من الغاز الطبيعي المسال حتى 2026

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يناير 2024 11:24 مساءً - قال محمد هامل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أمام مؤتمر في ترينيداد وتوباجو، الاثنين، إن المنتدى يتوقع تقلص المعروض عالميا في أسواق الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2026 مع ارتفاع الطلب 1.5 بالمئة هذا العام وزيادته إلى ما يصل إلى 22 بالمئة حتى عام 2050.

ويضم المنتدى دولا مصدرة للغاز الطبيعي مثل قطر وروسيا وترينيداد وتوباجو. ويظهر الموقع الإلكتروني للمنتدى أن الدول الأعضاء به تملك أكثر من ثلثي إمدادات الغاز في العالم.

وحذر المنتدى في تقريره السنوي العام الماضي من ارتفاع الأسعار الفورية للغاز وتقلبها لمستويات قياسية في أوروبا وآسيا، وقال إن المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة لها الأسبقية على الأهداف المرتبطة بالتخفيف من آثار تغير المناخ، في ظل تركيز صناع السياسات على تلبية احتياجات شعوبهم من الطاقة.

وحذرت أوكسانا ديمبيتسكا من شركة (بي.بي) خلال فعاليات المؤتمر اليوم من الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي المسال وقالت إن ذلك تسبب في تراجع الطلب، لا سيما في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية مما أدى إلى زيادة الأسعار سبعة أمثال.

وذكرت ديمبيتسكا أن شركة (بي.بي) تتوقع أن تظل أوروبا وجهة رئيسية للغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاما أخرى على الأقل، وهو ما يدعم اتفاقات التوريد.