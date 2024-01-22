العالم اليوم - أكسيوس: إسرائيل تقدم اقتراحا لوقف القتال في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يناير 2024 11:24 مساءً - ذكر موقع "أكسيوس" يوم الإثنين أن إسرائيل قدمت اقتراحا لحركة "حماس"، من خلال وسطاء قطريين ومصريين، يتضمن وقف القتال شهرين في إطار اتفاق متعدد المراحل.

وأضاف التقرير نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن الاتفاق سيتضمن كذلك إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت، الإثنين، تفاصيل "مبادرة إسرائيلية"، لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس، تحدث عنها في وقت سابق من اليوم ذاته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وحسب قناة "مكان" الإسرائيلية، فإن أهم ملامح المبادرة الإسرائيلية للصفقة هي:

- إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس "من غير الجنود".

- وقف إطلاق نار لفترة طويلة لم تحددها القناة.

- انسحاب تكتيكي للجيش الإسرائيلي من عدة مناطق في قطاع غزة.

- إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، من دون تحديد عدد.

وحسب مراسل "دوت الخليج"، كانت إسرائيل تتوقع الحصول على رد على المبادرة من قبل الوسيط القطري، الإثنين، لكن الرد تأخر وفقا للتقديرات الإسرائيلية بسبب العملية العسكرية في خان يونس.

وتتوقع إسرائيل تلقي رد خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق قناة "مكان" الإسرائيلية.

وتتزايد الضغوط على حكومة نتنياهو من أجل العمل على إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة لا يزالون محتجزين داخل قطاع غزة.