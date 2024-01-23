العالم اليوم - بالفيديو: ضربة جديدة للحوثيين وانفجارات تهز صنعاء

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو: ضربة جديدة للحوثيين وانفجارات تهز صنعاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يناير 2024 12:24 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، فجر الثلاثاء، توجيه ضربات جوية ضد الحوثيين، بالعاصمة اليمنية صنعاء وفي عدد من المحافظات.

ووفق "البنتاغون"، فإن "الأهداف التي يجري قصفها الآن في اليمن هي منصات صواريخ بالستية ومسيّرات ومستودعات ذخيرة".

ووصف "البنتاغون" الضربات الجوية التي ينفذها هذه الليلة بأنها "الأكبر منذ 12 يناير".

وأوضح "البنتاغون" أنه جرى تنفيذ 8 جولات من الضربات الجوية ضد الحوثيين في أقل من 10 أيام.

وقال مسؤول عسكري أميركي لـ"دوت الخليج"، إن الضربات الجوية ضد الحوثيين "هي حملة عسكرية طويلة المدى ولن تنتهي قبل تحقيق أهدافها".

وأفادت مصادر يمنية بسماع دوي انفجارات في صنعاء، وتحدثت عن قصف يستهدف معسكري السواد وخشم البكرة والحفا وقاعدة الديلمي في العاصمة اليمنية.

وأكدت مصادر يمنية أيضا أن القصف شمل قاعدة "الجند" في تعز.

ونقلت "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين قولهم إن "قوات أميركية وبريطانية نفذت جولة جديدة من الضربات في اليمن على أهداف تابعة للحوثيين".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية يمنية محلية فيديوهات قالوا إنها للضربات الأميركية والبريطانية على مواقع الحوثيين.