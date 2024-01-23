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العالم اليوم - مصر إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا بالتعادل مع الرأس الأخضر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يناير 2024 12:24 صباحاً - بلغت مصر، حاملة اللقب سبع مرات، ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار، بتعادلها مع الرأس الأخضر المتصدرة 2-2 الإثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وسجّل محمود حسين تريزيغيه (50) ومصطفى محمد (90+3) هدفي مصر.

وأحرز هدفا الرأس الأخضر غيلسون تافاريس (45+1) وبرايان تيكسيرا (90+9)، ليتصدر الفريق المجموعة.

واستفادت مصر من تعادل غانا مع موزامبيق 2-2، لتخطف وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات.

 

 

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مصر إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا بالتعادل مع الرأس الأخضر .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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