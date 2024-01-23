العالم اليوم - مصر إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا بالتعادل مع الرأس الأخضر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يناير 2024 12:24 صباحاً - بلغت مصر، حاملة اللقب سبع مرات، ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار، بتعادلها مع الرأس الأخضر المتصدرة 2-2 الإثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وسجّل محمود حسين تريزيغيه (50) ومصطفى محمد (90+3) هدفي مصر. وأحرز هدفا الرأس الأخضر غيلسون تافاريس (45+1) وبرايان تيكسيرا (90+9)، ليتصدر الفريق المجموعة. واستفادت مصر من تعادل غانا مع موزامبيق 2-2، لتخطف وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات.

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