العالم اليوم - جريمة غامضة بشيكاغو..قتلى في منزلين يرجح أنهم من نفس العائلة

انتم الان تتابعون خبر جريمة غامضة بشيكاغو..قتلى في منزلين يرجح أنهم من نفس العائلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يناير 2024 04:22 صباحاً - قالت الشرطة في منطقة جولييت القريبة من شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية يوم الاثنين إنها عثرت على سبعة أشخاص مقتولين بالرصاص داخل منزلين في المنطقة.

ووفق الشرطة فإن المحققين يبحثون عن رجل كان على معرفة بالضحايا مشتبه به في القتل.

وأوضحت الشرطة أنها لا تمتلك معلومات حتى الآن عن الدافع المحتمل لإطلاق الرصاص، لكنها قالت إن هناك اعتقادا بأن الضحايا أفراد من نفس العائلة.

والمشتبه به وفق إدارة شرطة جولييت هو روميو نانس البالغ من العمر 23 عاما، وقالت السلطات إنها تعده مسلحا وخطرا.