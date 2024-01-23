بوريل يسخر من ترامب: شاركنا "صيغتك السحرية" للسلام بأوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - حضّ مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دونالد ترامب على مشاركة "صيغته السحرية" للسلام في أوكرانيا، بعدما قال الرئيس الأميركي السابق إنه قادر على وضع حد للحرب الدائرة في 24 ساعة.

المعجزات تحصل فقط في لورد

وقال بوريل "كنت أعتقد أن المعجزات تحصل فقط في لورد"، في إشارة إلى موقع الحج الكاثوليكي في فرنسا.

وأضاف "لم نتمكن من التوصل إلى صيغة سحرية لحل المشكلة في 24 ساعة، لكن على ما فهمت فإن الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي دعا الرئيس ترامب للمجيء إلى كييف وإيجاد حل بسرعة".

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وتابع "الذين يريدون السلام أكثر من أي شيء آخر والذين يريدون إنهاء الحرب أكثر من أي شيء آخر هم بالطبع الأوكرانيون، وأنا واثق بأنهم سيكونون سعداء إذا ما تمكن الرئيس ترامب من إعطائهم الصيغة السحرية لوضع حد للحرب في 24 ساعة".ترامب المرشح الأوفر حظا لانتزاع بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر، قال مرارا إنه قادر على وضع حد للحرب التي تشّنها روسيا في يوم واحد إذا ما عاد إلى السلطة.

ويعارض النجم السابق لتلفزيون الواقع تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا يدعو الرئيس جو بايدن إلى إمداد كييف بها، معتبرا أنها تعبّر عن إسراف وأن روسيا ستخرج منتصرة على الأرجح.

وكان الرئيس الأوكراني قد أقر بأنه في حال فاز ترامب بالرئاسة في نهاية العام الحالي فإن الملياردير الجمهوري سيتّبع على الأرجح "سياسة مختلفة" حيال الحرب.