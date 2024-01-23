مدير مركز الأهرام للدراسات: وقف إطلاق النار في غزة لشهرين سيكون إنجازا كبيرا

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أحمد جودة - القاهرة - علق الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على ما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي، بشأن اقتراح دولة الاحتلال وقف القتال في غزة لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح المحتجزين، قائلا إنّ الدولة المصرية تبذل جهودا دبلوماسية ضخمة مع أطراف معنية أخرى للوصول إلى وقف إطلاق النار، مشددًا على أن وقف إطلاق النار لشهرين سيكون إنجازا كبيرا، لأن هذه المدة ستسمح بمراجعة من كل الأطراف، وأنها ستكون كافية لجهود دبلوماسية من جانب القوى المعنية لإنهاء هذا العدوان من أجل التواصل مع جميع الأطراف لتحويل هذا الوقف إلى وقف إطلاق نار دائم.

الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

وأضاف فرحات خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوط ضخمة خلال الأيام الأخيرة من جانب المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، حيث بلغ هذا الضغط أشكالا مختلفة من التعبير بسبب تعنت نتنياهو ورفضه الوصول إلى أي اتفاق حول تبادل الأسرى أو الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

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وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "نحتاج إلى تفاصيل أكثر لأن ثمة أمور كثيرة لا بد أن يتم مناقشتها بخصوص وقف إطلاق النار لشهرين مقابل الإفراج عن جميع المحتجزين، وأعتقد أن هذا التوصيف لهذه الصفقة ناقص، حيث تحدثت حماس في الفترة الماضية عن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلي وأن تكون هناك ضمانات دولية بوجود حماس في قطاع غزة كجزء من الحكم".