نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليقات حول إعلان بريطانيا إنفاق 514 ملايين دولار لتحديث نظام صاروخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق محمد مصطفى أبو شامة خبير إعلامي، على إعلان وزارة الدفاع البريطانية أنها ستنفق 514 ملايين دولار لتحديث نظام صاروخي تستخدمه البحرية الملكية لاستهداف طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر من أجل حماية بريطانيا وحلفائها.

وقال أبو شامة، في مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم إيمان الحويزي: "هذا الأمر يحتمل أن يقرأ من زاويتين، الأولى تتعلق في البحر الأحمر، وهو خبر كاشف إلى حد ما أن القوات البريطانية تعاني من عدم الجاهزية الكامل للعمليات التي تتم في البحر الأحمر بالتنسيق مع أمركيا فيما يسمى بتاحالف الازدهار".

وتابع الخبير الإعلامي: "ما يجري من عملية تحت شعار ردع جماعة الحوثي عما يجري في البحر الأحمر يعتمد بالأساس على القوات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دعم من القوات الفرنسية والهولندية الموجودة في المنطقة".

وذكر، أن هذا الخبر يعكس أن هذه القوات البريطانية في حاجة إلى تطوير أدائها لمثل هذه العمليات، كما أن الخبر ذاته يؤكد ما أثير في العام الأخير عن ضعف وتراجع القدرات العسكرية البريطانية بشكل عام وهو ما كشفته الحرب الروسية الأوكرانية بخصوص تراجع القدرات البريطانية على دعم أوكرانيا حليفها القوي، وهو أمر كشفته وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" في أكثر من مناسبة، وقد يكون سببه تخفيض الإنفاق لسنوات طويلة في حكومات بريطانية مختلفة.