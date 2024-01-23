العالم اليوم - أول تعليق من نتنياهو على "اليوم الكارثي" في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يناير 2024 12:24 مساءً - علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، على حادث المغازي الذي أسفر عن مقتل 24 ضابطا وجنديا من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

وقال نتنياهو: "قلبي مع العائلات، الجيش يحقق وعلينا استخلاص العبر من الحادثة. باسم أبطالنا ومن أجل حياتنا علينا أن لا نوقف الحرب حتى النصر الحازم". وأضاف: "علينا أن نتعلم الدروس من الكارثة ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على حياة جنودنا". ماذا حدث؟ دخل جنود احتياط من اللواء 261 إلى منطقة المغازي وسط قطاع غزة. بناء على طلب الجيش الإسرائيلي عملوا مع وحدة الهندسة على تفخيخ 10 مباني استعدادا لتفجيرها.

بينما كانوا على وشك إنهاء مهمتهم، أطلق عناصر حماس قذيفتي "ار بي جي"، الأولى نحو دبابة ميركافا أدت لإصابة جنديين، والثانية أطلقت على المبنى المفخخ، ما أدى إلى تفعيل المتفجرات وانهيار مبنيين على من بداخلهما.

حماس قذيفتي "ار بي جي"، الأولى نحو دبابة ميركافا أدت لإصابة جنديين، والثانية أطلقت على المبنى المفخخ، ما أدى إلى تفعيل المتفجرات وانهيار مبنيين على من بداخلهما. بقيت وحدة الإنقاذ (669) تعمل طوال الليل لرفع الأنقاض بحثا عن جنود مفقودين.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أول تعليق من نتنياهو على "اليوم الكارثي" في غزة .. في رعاية الله وحفظة