‏الخارجية السورية: الضربات الأردنية على الأراضي السورية "غير مبررة

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أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة ‏الخارجية السورية، إن الضربات الأردنية على الأراضي السورية "غير مبررة.

وأعلنت ‏وزارة الدفاع السورية، أن حرس الحدود أسقط طائرة مسيرة قرب الحدود مع الأردن.

وفي وقت سابق، تعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.

وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.

وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.

وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.