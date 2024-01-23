نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏الخارجية السورية: نأسف بشدة للضربات الجوية الأردنية على مناطق في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة ‏الخارجية السورية، عن أسفها للضربات الجوية الأردنية على مناطق في سوريا.

وقالت وزارة ‏الخارجية السورية، إن الضربات الأردنية على الأراضي السورية "غير مبررة.

وأعلنت ‏وزارة الدفاع السورية، أن حرس الحدود أسقط طائرة مسيرة قرب الحدود مع الأردن.

وفي وقت سابق، تعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.