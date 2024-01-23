العالم اليوم - الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن مدة غياب محمد الشناوي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يناير 2024 04:26 مساءً - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، إصابة حارس المنتخب محمد الشناوي بخلع في الكتف.

وقال الاتحاد، في بيان منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أثبتت الأشعة إصابة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر بخلع في الكتف يغيب على إثره عن مباريات المنتخب المتبقية فى بطولة كأس الأمم الإفريقية".



وأضاف: "وقد تم التنسيق بين الجهاز الطبي بالمنتخب المصري مع نظيره بالنادي الأهلي على كافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب".



وتعرض الشناوي للإصابة أثناء مشاركته في مباراة كاب فيردي، مساء الإثنين، لحساب الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بكوت ديفوار.

واعتبر مصريون هذا الخبر بمثابة "بشرة خير"، نظرا لما حدث في نسخة 2021، التي استضافتها الكاميرون.

وكان حينها الشناوي تعرض أيضا لإصابة، جعلت الجهاز الفني يستعين بخدمات محمد أبو جبل، الذي بصم على أداء لافت خلال البطولة الإفريقية.

ووصل "الفراعنة" آنذاك إلى النهائي، وانهزموا أمام منتخب السنغال، الذي توج باللقب.