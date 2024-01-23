العالم اليوم - بعضها لأوكرانيا.. الناتو يشتري قذائف بـ1.1 مليار يورو

انتم الان تتابعون خبر بعضها لأوكرانيا.. الناتو يشتري قذائف بـ1.1 مليار يورو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يناير 2024 04:26 مساءً - وقع حلف شمال الأطلسي (ناتو) عقدا بقيمة 1.1 مليار يورو، الثلاثاء، لشراء مئات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155 مليمترا، على أن يتم تزويد أوكرانيا ببعضها بعدما اشتكت نقص الذخيرة.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ للصحفيين بعد مراسم توقيع العقد بمقر الناتو في بروكسل: "أصبحت الحرب في أوكرانيا معركة ذخيرة".

والأسبوع الماضي، صرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف بأن ما وصفه بأنه "تعطش للقذائف" يمثل مشكلة كبيرة للقوات الأوكرانية، بعد نحو عامين من الهجوم الروسي الشامل.

وأبرمت وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف شمال الأطلسي العقد نيابة عن عدة حلفاء، إما سيزودون أوكرانيا بالقذائف أو سيستخدمونها في ملء مخازنهم المستنفدة.

وذكر مسؤول في الحلف أن المشترين هم بلجيكا وليتوانيا وإسبانيا.

وقال المسؤول لـ"رويترز"، إن من المرجح شراء نحو 220 ألف طلقة من ذخائر المدفعية، ومن المتوقع أن يكون أول تسليم في نهاية 2025.