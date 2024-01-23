العالم اليوم - بنزيمة يطلب الرحيل "مؤقتا" عن اتحاد جدة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يناير 2024 04:26 مساءً - طلب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الرحيل "مؤقتا" عن صفوفه ناديه اتحاد جدة السعودي، بسبب "معاناته ضغوطا"، كما كشف مصدر مقرب من النادي لـ"فرانس برس".

وأوضح المصدر أن اتحاد جدة عرض على بنزيمة الإعارة إلى فريق آخر في الدوري السعودي، لكن اللاعب، الذي يشعر بعدم قدرته على تقديم أفضل ما لديه للاتحاد، رفضها.

ولم يرغب مصدر مقرب من بنزيمة تأكيد خبر طلب رحيله.

وينتهي عقد بنزيمة (36 عاما) مع الاتحاد عام 2026.

وكان بنزيمة ابتعد عن فريقه منذ أسابيع، قبل أن يحصل على إجازة لـ3 أيام "لظروف خاصة"، ثم سافر إلى مدريد في 28 ديسمبر بعدما عطل حسابه على "إنستغرام"، حيث يتابعه 76 مليون شخصا.

وكان الفرنسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2022 متواجدا في جزيرة موريشيوس الإفريقية لأيام حتى الإثنين الماضي، وفقا لمصدر آخر مقرب من الأزمة.

وقال المصدر لـ"فرانس برس"، إن "بنزيمة وصل الخميس متأخرا 17 يوما. كان من المفترض أن يعود في الثاني من يناير"، مضيفا أن النادي "غاضب جدا مما حدث، بعد انقطاع الاتصال معه 10 أيام".