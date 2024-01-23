العالم اليوم - إلى الدور الثاني لأول مرة.. "معجزة فلسطينية" في كأس آسيا

انتم الان تتابعون خبر إلى الدور الثاني لأول مرة.. "معجزة فلسطينية" في كأس آسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يناير 2024 07:26 مساءً - بلغت فلسطين الدور الثاني من كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها على هونغ كونغ 3-صفر، الثلاثاء، في المجموعة الثالثة التي شهدت تأهل الإمارات أيضا رغم خسارتها أمام إيران 1-2.

وسجل عدي الدباغ (12 و60) وزيد القنبر (48) الأهداف الفلسطينية.

وحصدت إيران العلامة الكاملة بتسع نقاط، تليها الإمارات بأربع بفارق الأهداف عن فلسطين.

وحققت فلسطين أول فوز لها في ثالث مشاركة لها في النهائيات، فكان مفتاحها إلى الدور الثاني.

وفي المباراة الثانية، تقدمت إيران بهدفي مهدي طريمي (26 و65)، قبل أن ترد الإمارات بهدف يحيى الغساني (90+3) الذي أهدر ركلة جزاء أيضا (64).