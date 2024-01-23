العالم اليوم - النفط يرتفع وسط مؤشرات متباينة بشأن الإمدادات

انتم الان تتابعون خبر النفط يرتفع وسط مؤشرات متباينة بشأن الإمدادات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يناير 2024 08:24 مساءً - ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، إذ عكف المتعاملون على تقييم أثر انقطاع الإنتاج في الولايات المتحدة والتوترات في الشرق الأوسط وأوروبا مقابل ارتفاع إمدادات النفط الخام في ليبيا والنرويج.

وبحلول الساعة 1618 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا، أي 0.4 بالمئة، إلى 80.36 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا، أي 0.6 بالمئة، إلى 75.22 دولار للبرميل.

وفي الشرق الأوسط، تصاعدت التوترات في الصباح بعد أن نفذت القوات الأميركية والبريطانية جولة ثانية مشتركة من الهجمات على مواقع الحوثيين في اليمن.

وأدت قيود الإمداد في الولايات المتحدة إلى ارتفاع الأسعار. وقالت إدارة خطوط الأنابيب في ولاية نورث داكوتا أمس الاثنين إن 20 بالمئة من إنتاج النفط في الولاية ظل متوقفا بسبب البرد الشديد والصعوبات التشغيلية.

وقالت وكالة نرويجية معنية بموارد النفط إن إنتاج النرويج من النفط الخام ارتفع إلى 1.85 مليون برميل يوميا في ديسمبر من 1.81 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، متجاوزا توقعات المحللين لبقائها دون تغيير.

وفي ليبيا، استؤنف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، بعد انتهاء الاحتجاجات التي أوقفت الإنتاج منذ أوائل الشهر الجاري.