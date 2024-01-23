العالم اليوم - نتنياهو يتحدث عن "المرحلة الثالثة" من حرب غزة.. ما ملامحها؟

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو يتحدث عن "المرحلة الثالثة" من حرب غزة.. ما ملامحها؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يناير 2024 08:24 مساءً - نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن المرحلة الثالثة من الحرب في قطاع غزة ستستغرق 6 أشهر.

وحسبما ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان)، فإن نتنياهو أخبر وزراءه خلال اجتماع مغلق، الثلاثاء، أن "الأمر سيستغرق 6 أشهر حتى ينهي الجيش الإسرائيلي المرحلة الثالثة من الحرب، التي بدأت بالفعل في شمال قطاع غزة".

وأضاف نتنياهو: "كما قلنا سابقا إن العمليات الجوية ستستمر 3 أسابيع، وذلك ما حصل. وكما قلنا إن المرحلة الثانية من العملية الضخمة ستستمر 3 أشهر، وذلك ما حصل. وهكذا نقول إن المرحلة الثالثة من تثبيت السيطرة والتطهير ستستمر 6 أشهر".

وكشفت "كان"، أن "المرحلة 3 من المتوقع أن تتضمن وقف العمليات البرية والانتقال للغارات وتأسيس منطقة أمنية في قطاع غزة".

وتابعت: "المرحلة الثالثة قد تتضمن كذلك تسريح وحدات الاحتياط وتقليص عدد القوات".

وشنت إسرائيل حربا كبيرة على قطاع غزة، منذ الهجوم الذي شنته حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر الماضي، والذي تقول تل أبيب إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.

ومنذ ذلك الحين، قتل ما لا يقل عن 25 ألف فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب السلطات الصحية في القطاع.