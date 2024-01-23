نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصيلة جديدة للقتلى الفلسطينيين في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 25490، والجرحى إلى 63354 منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم الثلاثاء: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 22 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 195 شهيدا و354 مصابا خلال 24 ساعة".

وأضافت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 21 جنديا احتياطيا بصاروخ استهدف دبابة ومبنى فخخه الجيش الإسرائيلي تمهيدا لهدمه في جنوب قطاع غزة، وقد سمح بنشر أسماء 17 منهم.