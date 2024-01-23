نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هايلي تؤكد نيتها فى خوض السباق الانتخابي للرئاسة الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الممثلة الدائمة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إنها لا تعتزم الانسحاب من السباق الرئاسي وستواصل معركتها الانتخابية حتى إغلاق آخر مركز اقتراع.

وتعليقا على كلام منافسها في السباق الانتخابي دونالد ترامب، الذي أشار إلى أن هايلي سترفض المشاركة في الانتخابات التمهيدية خلفا لمتنافسين آخرين، قالت هيلي: "أنا لا أفعل ما يطلب مني أن أفعله".

ووعدت "بالنضال حتى إغلاق القسم الأخير"، وأضافت "لن أتحدث عن نعي (حملتي الانتخابية) لمجرد أنكم جميعا (الصحفيين) تعتقدون أنه ينبغي علينا التحدث عنه".

وتجرى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير يوم الثلاثاء، وهيلي هي المنافس الرئيسي لترامب على تحديد مُرشح الحزب الجمهوري للرئاسة بعد انسحاب رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، وحاكمي نيوجيرسي وأركنساس السابقين كريس كريستي وآسا هاتشينسون، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

وقال راماسوامي وديسانتيس إنهما يدعمان الرئيس السابق السابق ترامب، فيما أعلن هاتشينسون عن دعمه لهايلي.